Make your own kind of music | a Bergamo è tempo di Punk Rock Raduno

Dal 16 al 19 luglio, Bergamo ospita il Punk Rock Raduno, un festival che si svolge in diversi luoghi della città, dall’Edoné fino alle aree pubbliche. Sono in programma numerosi concerti, anche in aeroporto, con band di diversi Paesi che si esibiscono in spazi aperti e chiusi. L’evento coinvolge vari locali e spazi urbani, portando musica dal vivo in diverse zone di Bergamo durante tutta la settimana.

MUSICA. Dall’Edoné a tutta la città: il festival diffuso dal 16 al 19 luglio. Concerti anche in aeroporto. Dal 16 al 19 luglio a Bergamo torna il Punk Rock Raduno, che ha raggiunto la sua nona edizione: quattro giorni di concerti, mostre, workshop, presentazioni, mercatini del disco, attività per famiglie, cinema, incontri e decine di altre iniziative in tutta la città. Un appuntamento diventato un punto di riferimento per migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo. Un festival completamente gratuito e indipendente, organizzato quasi esclusivamente da volontari. Il titolo dell’edizione 2026 è «Make your own kind of music»: un invito, spiegano gli organizzatori, a trovare la propria voce e trasformare idee, emozioni ed energie in qualcosa di concreto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Make Your Own Kind of Music [Audiovant Rock Cover]

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