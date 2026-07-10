Il Punk Rock Raduno 2026 si terrà a Bergamo e includerà concerti e altre attività. La manifestazione coinvolge anche la comunità dei tre accordi, che si impegna non solo con musica, ma anche organizzando eventi e producendo fanzine. La frase invita a non fermarsi e a usare creatività e sfrontatezza per partecipare attivamente.

Bergamo, 10 luglio 2026 – Mai stare fermi. Impegnarsi. Con uno strumento in mano, ma anche organizzando eventi oppure scrivendo fanzine. In un parola, inventarsi qualcosa facendo ricorso a creatività e sfrontatezza. È questa, dalla sua comparsa sulla scena musicale, ormai più di 50 anni fa, la prima lezione del punk rock. E a questo insegnamento torna quella che è, almeno a livello europeo, la manifestazione più importante nel genere, il Punk Rock Raduno di Bergamo. La kermesse dedicata al sound fondato sugli insegnamenti dei Ramones è arrivata alla sua nona edizione, in programma da giovedì 16 a domenica 19 luglio fra diverse venue diffuse nella città orobica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Punk Rock Raduno 2026, concerti ma non solo: Bergamo abbraccia la comunità dei tre accordi

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