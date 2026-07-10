punk rock raduno bergamo edizione 2026 nel nome di due amiche scomparse insieme a scuole e aeroporto

Notizia in breve

Dal 16 al 19 luglio si terrà a Bergamo la nona edizione di Punk Rock Raduno, allo Spazio Giovani Edoné. L’evento prevede quattro giorni di concerti, mostre, workshop e mercatini del disco. Sono in programma anche attività per famiglie, cinema, serigrafia e incontri diffusi in tutta la città. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di due amiche scomparse. La manifestazione coinvolge anche scuole e l’aeroporto cittadino.