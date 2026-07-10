Punk Rock Raduno Bergamo edizione 2026 nel nome di due amiche scomparse insieme a scuole e aeroporto

Da bergamo.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 al 19 luglio si terrà a Bergamo la nona edizione di Punk Rock Raduno, allo Spazio Giovani Edoné. L’evento prevede quattro giorni di concerti, mostre, workshop e mercatini del disco. Sono in programma anche attività per famiglie, cinema, serigrafia e incontri diffusi in tutta la città. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di due amiche scomparse. La manifestazione coinvolge anche scuole e l’aeroporto cittadino.

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Dal 16 al 19 luglio torna allo Spazio Giovani Edoné, in Via Gemelli 12 a Bergamo Punk Rock Raduno, giunto alla sua nona edizione, con quattro giorni di concerti, mostre, workshop, presentazioni, mercatini del disco, attività per famiglie, cinema, serigrafia, incontri e decine di iniziative diffuse in tutta la città. Un festival completamente gratuito, organizzato quasi esclusivamente da volontari, che negli anni è cresciuto senza modificare la propria natura e continua a dimostrare come la cultura indipendente possa ancora essere uno spazio aperto, accessibile e costruito insieme.L'edizione 2026 porta il titolo `Make Your Own Kind of Music´, un invito a trovare la propria voce e trasformare idee, emozioni ed energie in qualcosa di concreto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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