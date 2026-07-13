Mafia sgominata la banda dei kalashnikov | 15 fermi a Palermo Colosimo | L’eredità di Falcone più attuale che mai video

15 persone sono state arrestate a Palermo nell’ambito di un’operazione contro la “banda dei kalashnikov”. Le accuse includono estorsione, traffico di droga e detenzione di armi da guerra. La polizia ha eseguito i fermi dopo mesi di indagini che hanno portato a sgominare il gruppo criminale. L’operazione si inserisce nel contrasto alle organizzazioni mafiose attive nella città.

Vanno dall’estorsione al traffico di droga, fino alla detenzione di armi da guerra le accuse a vario titolo nei confronti di 15 soggetti ritenuti appartenenti alla cosiddetta “banda dei kalashnikov”, che negli ultimi mesi ha terrorizzato Palermo. Nei loro confronti sono stati emessi 15 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, ai quali se ne aggiungono altri 7 nei confronti di soggetti già detenuti. Le indagini della Dda di Palermo riguardano l’escalation criminale che dal novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che ricade nel mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. I fermi e gli ordini partiti dal carcere. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos, gli ordini per i raid sarebbero partiti in particolare da un trafficante detenuto a Trani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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