I carabinieri di Palermo hanno fermato 15 persone, ritenute parte di una banda armata che ha utilizzato kalashnikov negli ultimi mesi. In totale, sono state eseguite quindici misure di fermo nei confronti di ventidue individui coinvolti in episodi criminali recenti nel capoluogo siciliano. Le operazioni sono finalizzate a contrastare l’escalation di violenza legata a gruppi armati nella zona. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità delle indagini.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato ventidue persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. Sette persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che, dal novembre 2025 a pochi giorni fa, ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A nove degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Palermo, bloccata la banda dei kalashnikov: eseguiti quindici fermi

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