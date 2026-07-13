Maestri del Primitivo di Manduria | Il nostro Museo è la Cattedrale del vino di Manduria

Notizia in breve

Un rappresentante dei produttori di Primitivo di Manduria ha dichiarato che il loro museo è considerato la cattedrale del vino nella regione. La cantina è riconosciuta tra le dieci principali destinazioni vinicole in Italia secondo Gambero Rosso. La responsabile della comunicazione ha parlato della struttura e della sua importanza nel panorama vinicolo locale. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli del museo o sulla produzione.