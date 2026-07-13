Maestri del Primitivo di Manduria | Il nostro Museo è la Cattedrale del vino di Manduria
Un rappresentante dei produttori di Primitivo di Manduria ha dichiarato che il loro museo è considerato la cattedrale del vino nella regione. La cantina è riconosciuta tra le dieci principali destinazioni vinicole in Italia secondo Gambero Rosso. La responsabile della comunicazione ha parlato della struttura e della sua importanza nel panorama vinicolo locale. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli del museo o sulla produzione.
Anna Gennari, pr di Produttori di Primitivo di Manduria, racconta della Cantina, già tra le Top 10 winery destination in Italia per Gambero rosso, ma anche considerata, tra punto di degustazione, vendita e Museo della Civiltà del vino Primitivo, una meta quasi 'sacra', nel senso più profano del termine, per chi vive nella zona ma anche per gli amanti dell'enoturismo. Un settore, quest'ultimo, che da alcuni anni è in forte crescita e che si stima pos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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