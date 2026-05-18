Imprese la storia | 94 anni di primitivo a Manduria

Da oltre novantaquattro anni, un'impresa a Manduria fa parte della storia locale, portando avanti un’attività che ha attraversato decenni di cambiamenti. La regione ha sviluppato nel tempo un’immagine fatta di mare, cucina e tradizioni, attirando visitatori e contribuendo alla crescita economica. Questa realtà imprenditoriale si inserisce in un quadro più ampio di territori che si sono fatti conoscere all’estero grazie alle proprie caratteristiche distintive. La sua presenza rappresenta un esempio di continuità e radicamento nel territorio.

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C’è una Puglia che negli ultimi decenni ha imparato a raccontarsi al mondo attraverso il mare, la cucina, i borghi, l’accoglienza. E poi c’è una Puglia più profonda, fatta di vigne, mani segnate dal lavoro, cantine ipogee, memoria contadina e visione imprenditoriale. È in questa seconda Puglia, autentica e tenace, che si colloca la storia dei Produttori di Manduria, la cooperativa vitivinicola fondata nel 1932 e oggi riconosciuta come una delle realtà simbolo del Primitivo di Manduria. Più di novant’anni di storia (94 a giugno), non sono soltanto una data da celebrare. Sono il racconto di una comunità agricola che ha saputo attraversare il tempo senza perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Imprese, la storia: 94 anni di primitivo a Manduria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primitivo di Manduria: roadshow in 4 metropoli cinesi per nuovi mercati? Domande chiave Come influirà la nuova tutela del marchio sulle vendite in Asia? Chi guiderà le masterclass tecniche nelle metropoli cinesi? Perché... Vinitaly 2026, Iaia (FdI): “Primitivo di Manduria simbolo dell’eccellenza pugliese”Tarantini Time QuotidianoIntervento sul valore del comparto vitivinicolo italiano durante Vinitaly, dove da Verona è arrivata la dichiarazione del...