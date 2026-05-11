Primitivo di Manduria | roadshow in 4 metropoli cinesi per nuovi mercati

Un produttore di vino del territorio ha avviato un tour in quattro grandi città cinesi, coinvolgendo esperti e professionisti locali. Durante gli eventi, si discuterà dell’impatto della recente tutela del marchio sulle esportazioni verso il mercato asiatico. Sono stati annunciati relatori specializzati che condurranno le masterclass tecniche nelle diverse metropoli, offrendo approfondimenti sulla produzione e la qualità del Primitivo di Manduria.

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? Domande chiave Come influirà la nuova tutela del marchio sulle vendite in Asia?. Chi guiderà le masterclass tecniche nelle metropoli cinesi?. Perché il Consorzio ha scelto proprio queste quattro città?. Quali strategie useranno i sommelier per conquistare i buyer asiatici?.? In Breve Roadshow dal 17 al 23 maggio tra Shanghai, Pechino, Wuhan e Guangzhou.. Esperta Sophie Liu guiderà masterclass tecniche di cinque ore per i professionisti.. Programma inserito nel quadro del piano OCM Vino Paesi Terzi 2025-2026.. Agenzia Wine Channel gestirà la comunicazione mediatica nei mercati asiatici coinvolti.. Dal 17 al 23 maggio il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria porterà le proprie etichette in quattro metropoli cinesi, tra cui Shanghai e Pechino, per una missione commerciale diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primitivo di Manduria: roadshow in 4 metropoli cinesi per nuovi mercati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vinitaly 2026, Iaia (FdI): “Primitivo di Manduria simbolo dell’eccellenza pugliese”Tarantini Time QuotidianoIntervento sul valore del comparto vitivinicolo italiano durante Vinitaly, dove da Verona è arrivata la dichiarazione del... Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria: consorzio, “servono scelte più equilibrate” Autorizzazione regionale per un impianto da dodici generatoriDi seguito il comunicato: Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla Determinazione n.