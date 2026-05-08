Le indagini su un duplice omicidio hanno portato all’identificazione del movente. La vittima e sua madre sono state trovate morte a causa di una sostanza tossica, la ricina, in un’abitazione. Gli inquirenti hanno raccolto elementi che chiariscono le ragioni alla base del delitto, superando le prime fasi di ricerca del colpevole. Questo passaggio segna un punto importante nel procedimento giudiziario, che ora si concentra sui motivi del crimine.

C’è un momento, nelle inchieste più oscure e logoranti, in cui gli investigatori smettono di cercare un colpevole e cominciano, quasi senza accorgersene, a frequentarlo. Lo incontrano nei corridoi della questura, lo salutano e poi tornano ai loro fogli zeppi di testimonianze chiedendosi, ancora una volta, cosa manchi per chiudere il caso. A Pietracatella, paesino molisano con meno di seicento anime, quel momento è arrivato da un pezzo, eppure il giallo resta aperto. I sospettati sono a piede libero e il cerchio si stringe ogni settimana senza mai chiudersi davvero. A fine dicembre Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15, sono morte avvelenate con la ricina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madre e figlia uccise con la ricina. I pm: "Ora sappiamo il movente"

Madre e figlia morte a Campobasso, cos'è la ricina La spiegazione del medico legale

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Tua madre si alza, cammina, e il tuo corpo obbedisce — senza che tu lo voglia. Non stai scegliendo di calmarti. Qualcosa dentro di te riconosce quel movimento e si ferma. Nel 2013, il ricercatore italiano Gianluca Esposito e il team del RIKEN Brain Science In - facebook.com facebook

Mia madre mi ha visto sciupata… Da lunedì dieta!!!! x.com