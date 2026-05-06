Da mesi il caso che coinvolge la morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella tiene sotto shock la regione e oltre. Sono state condotte oltre cento audizioni, sono stati sequestrati dispositivi e si è scoperto che il veleno era stato prodotto in casa. La domanda principale resta: chi ha somministrato la ricina alle vittime? Le indagini continuano per fare luce su questa vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

Oltre cento audizioni, dispositivi sequestrati, un veleno prodotto in casa e una domanda: chi ha avvelenato Antonella e Sara? È il caso che da mesi tiene col fiato sospeso il Molise, e non solo. A quattro mesi dal delitto, le indagini entrano nella fase più calda e gli inquirenti stanno sondando più piste far emergere il nome di chi, il 28 dicembre scorso, ha posto fine alla vita di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15, morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso. In un primo momento si era pensato a una semplice intossicazione alimentare. Poi è arrivata la svolta: nel sangue delle due donne c'era la ricina, uno dei veleni più letali al mondo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pietracatella, madre e figlia uccise con la ricina: più di cento audizioni, il cerchio si stringe

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