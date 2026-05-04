Come ti chiamo - La forza delle parole oltre 300 studenti coinvolti nel progetto del Lions Club contro la violenza di genere

Il progetto “Come ti chiamo - La forza delle parole” si è concluso dopo aver coinvolto quasi 300 studenti di tre scuole locali. Promosso dal Lions Club Pescara Host, l’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla violenza di genere e sull’importanza di usare un linguaggio rispettoso. Durante le attività, gli studenti hanno partecipato a incontri e laboratori dedicati a questi temi.

Si conclude con quasi 300 studenti coinvolti in tre scuole cittadine il progetto “Come ti chiamo - La forza delle parole”, promosso dal Lions Club Pescara Host per sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza di genere e dell’uso consapevole del linguaggio.L’iniziativa si è sviluppata in.🔗 Leggi su Ilpescara.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Il patentino digitale approda a Lampedusa, oltre cento studenti coinvolti nel progetto del CorecomIl progetto del patentino digitale del Corecom Sicilia fa tappa a Lampedusa, portando anche nell’isola simbolo dell’accoglienza un’iniziativa... Scuola e ospedale insieme contro la violenza di genere, studenti del Volta al lezione in pronto soccorsoIl 10 marzo è prevista la giornata conclusiva del progetto realizzato insieme all'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello Attuata una...