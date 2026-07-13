Ma Leonardo all' Italia serve davvero?

A Las Vegas, un episodio ha visto protagonista un giocatore di basket che ha provocato un ex compagno sui social media, suscitando una reazione fisica. Dopo aver pubblicato un commento provocatorio, il giocatore si è trovato davanti l’ex compagno, che gli ha sferrato un colpo con il pugno. L’incidente si è concluso con il giocatore a terra dopo il colpo. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze legali o interventi medici.

A Las Vegas Herro ha scoperto che i social non sono un paravento. Ha provocato l'ex compagno Adebayo, un armadio a quattro ante, poi se l'è trovato davanti: Herro ha preso un destro da Bud Spencer ed è volato al tappeto. Adebayo ha esagerato, ma l'altro poteva pensarci prima. Quando scegli qualcuno da sfidare, conviene almeno controllare la categoria di peso: fare il duro con uno così grosso è più incoscienza che coraggio. *** Nel 1986 Inghilterra-Argentina fu un quarto di finale con addosso ancora le ferite delle Falkland-Malvinas. Poi arrivò Diego: la Mano de Dios, una partita diventata storia. Quarant'anni dopo si ritrovano in semifinale. Maradona non c'è più, Messi è all'ultimo giro: cambiano gli uomini, non il peso della sfida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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CASO CINGOLANI : LEONARDO CAMBIA ROTTA

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