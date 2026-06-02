Oltre la leadership e l’esperienza | ma il Dibu Martinez è davvero il portiere che serve alla Juve?

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il portiere argentino, noto per la sua esperienza e leadership, ha recentemente conquistato la vittoria in Europa League. La Juventus sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo per la porta. La sua carriera include diversi successi e riconoscimenti individuali, e la sua presenza in campo è stata spesso decisiva. La società bianconera sta analizzando se il suo stile e le sue caratteristiche siano compatibili con le esigenze della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Esperienza, leadership d’acciaio e un trionfo in Europa League per il portiere che piace a Spalletti: la stagione del Dibu Martinez. Il nome di  Emiliano “Dibu” Martinez  infiamma il mercato dei portieri in casa Juventus. L’estremo difensore dell’Aston Villa risponde alla perfezione all’identikit tracciato da Luciano Spalletti: esperienza, leadership d’acciaio e un carisma straripante, doti fondamentali per raccogliere le chiavi della porta bianconera. A certificare lo spessore dell’argentino è un’ultima stagione da assoluto protagonista in Inghilterra e in Europa, culminata con la  ciliegina sulla torta del trionfo in Europa League  con il club di Birmingham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

oltre la leadership e l8217esperienza ma il dibu martinez 232 davvero il portiere che serve alla juve
© Juventusnews24.com - Oltre la leadership e l’esperienza: ma il Dibu Martinez è davvero il portiere che serve alla Juve?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PALESTRA - DUMFRIES: COSA CAMBIASOLET È LIBEROJONES, NDICKA, DIBU MARTINEZ...

Video PALESTRA - DUMFRIES: COSA CAMBIASOLET È LIBEROJONES, NDICKA, DIBU MARTINEZ...

Notizie e thread social correlati

Oltre la leadership e l’esperienza: ma il Dibu Martinez è davvero il portiere che serve alla Juve? Cosa dicono i numeriIl portiere argentino ha concluso una stagione caratterizzata da 48 interventi decisivi e una percentuale di parate superiore all’80%, contribuendo a...

Leggi anche: Dibu Martinez Juve, il portiere è stato proposto ai bianconeri: la fumata bianca ci sarà solo in un caso. I dettagli

Temi più discussi: Lautaro Martinez re dei bomber: dominio e leadership Inter; L’Inter riapre la pista Dibu Martinez per la porta; Juventus, rivoluzione in porta: da Alisson a De Gea, spunta anche la sorpresa dalla Serie A; Juventus, per la porta piace Martinez: l’argentino ha la personalità che chiede Spalletti.

dibu martinez oltre la leadership eOltre la leadership e l’esperienza: ma il Dibu Martinez è davvero il portiere che serve alla Juve? Cosa dicono i numeriEsperienza, leadership d’acciaio e un trionfo in Europa League per il portiere che piace a Spalletti: la stagione del Dibu Martinez Il nome di Emiliano Dibu Martinez infiamma il mercato dei portieri ... msn.com

dibu martinez oltre la leadership eSKY - Juventus, Dibu Martinez è la novità per la porta, nella lista c'è anche VicarioOltre all'interesse per Brahim Diaz del Real Madrid (qui la news completa), la Juventus continua a cercare un nuovo portiere. In questo senso, la grande novità è il Dibu Martinez, che è sulla lista de ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web