Il portiere argentino, noto per la sua esperienza e leadership, ha recentemente conquistato la vittoria in Europa League. La Juventus sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo per la porta. La sua carriera include diversi successi e riconoscimenti individuali, e la sua presenza in campo è stata spesso decisiva. La società bianconera sta analizzando se il suo stile e le sue caratteristiche siano compatibili con le esigenze della squadra.

di Luca Fioretti Esperienza, leadership d’acciaio e un trionfo in Europa League per il portiere che piace a Spalletti: la stagione del Dibu Martinez. Il nome di Emiliano “Dibu” Martinez infiamma il mercato dei portieri in casa Juventus. L’estremo difensore dell’Aston Villa risponde alla perfezione all’identikit tracciato da Luciano Spalletti: esperienza, leadership d’acciaio e un carisma straripante, doti fondamentali per raccogliere le chiavi della porta bianconera. A certificare lo spessore dell’argentino è un’ultima stagione da assoluto protagonista in Inghilterra e in Europa, culminata con la ciliegina sulla torta del trionfo in Europa League con il club di Birmingham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oltre la leadership e l’esperienza: ma il Dibu Martinez è davvero il portiere che serve alla Juve?

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