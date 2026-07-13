Il leader politico ha dichiarato che un'intesa è possibile, ma ha aggiunto che una divisione tra le forze del centrodestra non sarebbe un disastro. Dopo un lungo lavoro, è stato presentato un emendamento considerato equilibrato, che cerca di rispettare le diverse posizioni. La speranza è che, al momento del voto sulle preferenze, le forze alleate rimangano compatte. Nessuna indicazione, invece, di eventuali conseguenze in caso di divisione.

La sua speranza è che alla fine — dopo il lunghissimo lavorio che ha portato ad un emendamento «molto equilibrato», che tiene conto «delle ragioni degli uni e dei dubbi degli altri» — il centrodestra non si dividerà nel voto sulle preferenze. E questo «indipendentemente dai possibili giochetti che potrebbe mettere in atto un’opposizione da cui ci aspettavamo una posizione molto diversa: sulle leggi che riguardano il futuro della Nazione bisogna collaborare, non si può usare ogni tema politico a fini propagandistici». Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, ha sempre sostenuto la necessità di tornare alle preferenze. Fosse stato per lui, dovevano essere totali, ognuno avrebbe potuto scegliere all’interno di una lista chi eleggere. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lupi: «Intesa possibile. Ma se ci dividiamo non è un disastro»

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