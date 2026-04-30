Conte addio possibile ma serve l’intesa col Napoli

Il futuro di Antonio Conte nel calcio italiano rimane incerto, con possibilità di addio che si fanno più concrete. Secondo fonti vicine alla società, per proseguire l’accordo è necessario raggiungere un’intesa con il club campano. La trattativa tra le parti si concentra su alcuni aspetti fondamentali, mentre nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il futuro di Antonio Conte resta uno dei nodi più delicati in casa azzurra. Nonostante il contratto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Notizie correlate Napoli-Conte, futuro insieme possibile ma serve rifondazioneIl futuro del Napoli e quello di Antonio Conte restano intrecciati, ma il nodo da sciogliere va oltre la semplice permanenza in panchina. Conte-Napoli, futuro in bilico: cosa filtra sul possibile addioIl futuro di Antonio Conte potrebbe diventare uno dei temi centrali delle prossime settimane in casa Napoli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, Conte-De Laurentiis, l'addio è sempre più probabile: il detto e il non detto che porta alla rottura; Napoli, possibile addio di Conte a fine stagione: idea condivisa con il club; Napoli, addio Conte: arriva l’ex viola in panchina; Prossimo allenatore Napoli: Conte ancora in pole, ma in caso di addio Italiano e Grosso i maggiori accreditati per la panchina partenopea secondo i bookmakers. Conte verso l’addio. Napoli valuta ItalianoTra i nomi emersi, spicca quello di Vincenzo Italiano. Tuttomercatoweb sottolinea come l’allenatore sia tra i profili valutati dal club azzurro, nell’ottica di un possibile cambio di guida tecnica. napolipiu.com Conte verso l'addio? Repubblica Bisogna trovare accordo su stipendio da 8mlnFuturo in bilico per Antonio Conte. Secondo Repubblica, a fine anno potrebbe esserci l'addio al Napoli nonostante un altro anno di contratto con il club azzurro. Bisognerà trovare nel ... tuttonapoli.net Il partito di Conte non intende sconfessare l’operato della Procura di Milano. Il Guardasigilli nega l’ospitalità del compagno di Minetti nel ranch uruguaiano Leggi l'articolo #Minetti - facebook.com facebook Gentili a sorpresa: “Vedrei bene Allegri al posto di Conte. Max andrà via al 100% dal Milan” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com