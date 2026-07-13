Una mostra dedicata al ciclismo è stata allestita presso la sede della Poliartigiana di Arcola, con pezzi originali che rappresentano momenti significativi della storia del settore. L'esposizione è curata da Marco Vezzi e include biciclette storiche esposte per la prima volta in questa sede. La mostra presenta diverse biciclette che hanno avuto un ruolo importante nel panorama ciclistico.

Una mostra dedicata al ciclismo esponendo pezzi originali. Marco Vezzi ha allestito la prima esposizione alla sede della Poliartigiana di Arcola biciclette che hanno segnato momenti importanti della storia del ciclismo. Per l’occasione ha scelto una testimonial d’eccezione la pluricampionessa Fabiana Luperini che ha portato a far parte della collezione la sua bicicletta del 2008 con la quale ha vinto l’ultimo dei cinque Giri d’Italia e il campionato Italiano. La passione e l’amore per lo sport del ciclismo per Marco Vezzi non si limita a sostenere le società che fanno attività agonistica giovanile, Csasano e Pedale Sarzanese e organizzativa del Giro della Lunigiana ma insieme a Ivano Reggio tecnico regionale di ciclismo ha pensato di collezionare bici d’epoca e raggiunto il traguardo dei cento “pezzi” hanno voluto la mostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luperini ospite della mostra di bici

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