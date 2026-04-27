in memoria di romano luperini

Nel maggio del 1981, presso una città calabrese, si svolse un evento in cui un noto critico letterario presentò il suo ultimo lavoro, “Il Novecento”, attirando l’attenzione di molti. In quella occasione, si instaurò un primo rapporto tra il critico e un giornalista locale, che poi si consolidò nel tempo. La presentazione del libro generò discussioni tra studiosi e appassionati, portando a confronti sui temi trattati.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Ho conosciuto Romano Luperini alla fine di maggio del 1981, quando venne a Lamezia per presentare Il Novecento, uscito da poco e che stava suscitando un serrato dibattito nell’ambito della sinistra e sul «Quotidiano dei Lavoratori», coordinato dal nostro comune amico Attilio Mangano. A partire dal 1972 avevo iniziato a leggere i suoi libri e a seguire il suo percorso politico, rimanendo particolarmente colpito dai suoi saggi su Verga, uno dei suoi e dei miei autori preferiti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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