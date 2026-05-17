I Linguaggi della Creatività | Nino D’Angelo ospite della Federico II 

Martedì 19 maggio alle 15 si svolgerà presso la chiesa dei Santi Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II un evento intitolato “I Linguaggi della Creatività”. Il protagonista sarà Nino D’Angelo, che interverrà in una conversazione dedicata alla sua esperienza artistica. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri organizzati dall’università per esplorare vari aspetti della creatività nei diversi ambiti. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere più da vicino il percorso di uno dei cantautori più noti del panorama italiano.

Nino D’Angelo protagonista dell’evento I Linguaggi della Creatività. Conversazione con. in programma martedì 19 maggio alle 15, nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II. Cantautore, attore, autore teatrale e cinematografico, D’Angelo ha segnato profondamente l’immaginario collettivo di più generazioni, trasformando il racconto delle periferie urbane, delle culture popolari e delle identità marginali in un patrimonio simbolico condiviso. Il format è stato ideato e curato da Lello Savonardo, coordinatore del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica del dipartimento di Scienze sociali della Federico II e coordinatore scientifico dell’Osservatorio giovani dello stesso ateneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Napoli, i linguaggi della creatività: conversazione con Nino D’AngeloTempo di lettura: 2 minutiMartedì 19 maggio, alle ore 15:00, presso la Chiesa dei SS.

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