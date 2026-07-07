Trattativa con Romeo Schlein in campo per acquistare l’Unità

Il leader del partito sta trattando con l’editore per acquisire l’Unità, con l’obiettivo di riportarla nel partito. L’editore insiste per mantenere una quota di minoranza, mentre i democratici affermano che finanzieranno l’acquisto e sconsigliano partnership con imprenditori. La trattativa è in corso, senza annunci ufficiali. Il progetto prevede di riappropriarsi della storica testata, ma i dettagli economici e le condizioni sono ancora da definire.

Editoria Il progetto del Nazareno è riportare nel partito la storica testata. L’editore punta i piedi e chiede di tenere una quota di minoranza. I dem: «I soldi li mettiamo noi, le partnership con imprenditori non sono opportune» Editoria Il progetto del Nazareno è riportare nel partito la storica testata. L’editore punta i piedi e chiede di tenere una quota di minoranza. I dem: «I soldi li mettiamo noi, le partnership con imprenditori non sono opportune» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il Pd vuole comprare l’Unità. E diventare editore puro del quotidiano che fu del Pci, senza imprenditori nel cda. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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