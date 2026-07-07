L’Unità sospende le pubblicazioni | fallita la trattativa tra l’editore Romeo e il Pd

L’Unità sospende le pubblicazioni a partire da mercoledì 8 luglio 2026. L’editore ha annunciato la decisione dopo che una trattativa con il Partito Democratico per l’acquisto del quotidiano non è andata a buon fine. La testata, storicamente legata alla sinistra italiana, si ferma così dopo settimane di negoziati falliti. La sospensione riguarda tutte le edizioni, senza indicazioni su eventuali riprese future.

Nuova crisi per L’Unità. Alfredo Romeo, editore dello storico quotidiano della sinistra italiana, ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni a partire da mercoledì 8 luglio 2026 a causa del fallimento di una trattativa col Partito democratico per l’acquisizione della testata. Romeo aveva rilevato l’Unità nel 2022 vincendo l’asta fallimentare del Tribunale di Roma. Secondo quanto riferito da Dagospia, a far saltare il tavolo è stata la pretesa dell’immobiliarista di restare nella società con una quota di minoranza. Nella sua storia, il giornale fondato nel 1924 da Antonio Gramsci è già stato chiuso e riaperto diverse volte, attraversando numerosi cambi di assetto e linea editoriale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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