Luna Marì compie 5 anni | Stefano De Martino alla festa con Spinalbese ma c’è solo un unico grande assente

Alla festa di compleanno di Luna Marì, che ha spento cinque candeline, erano presenti Stefano De Martino e Spinalbese, mentre un grande assente è stato notato. Le immagini mostrano i due in compagnia, senza tracce dell’altro. La celebrazione si è svolta con palloncini e decorazioni colorate, mentre i partecipanti si sono scambiati sorrisi e abbracci. La festa si è svolta in un ambiente intimo e festoso, con amici e parenti.

Il quinto compleanno di Luna Marì si è trasformato in molto più di una semplice festa con candeline e palloncini. Le immagini condivise da Belen Rodriguez sui social hanno fatto il giro del web in poche ore, catturando l’attenzione non tanto per la celebrazione in sé, quanto per una fotografia che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata impensabile: la showgirl argentina circondata da Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e tutta la famiglia, riuniti per festeggiare la bambina nata il 12 luglio 2021. Un quadretto che racconta una realtà diversa da quella che emerge solitamente dalle cronache rosa. Una famiglia allargata che, pur avendo attraversato separazioni, incomprensioni e momenti difficili, sembra aver trovato un equilibrio inaspettato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen Rodriguez e la dedica per il compleanno di Santiago de Martino

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Belen Rodriguez festeggia i 5 anni di Luna Marì con la famiglia allargata riunita a Milano, presenti Spinalbese e De MartinoBelen Rodriguez ha festeggiato il quinto compleanno della figlia Luna Marì a Milano, con la famiglia allargata presente.

Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna: c’è anche Spinalbese, ma manca Gaetano FidanzatiStefano De Martino e Antonino Spinalbese sono stati presenti a casa di Belén Rodriguez per il compleanno di Luna Marì.

Temi più discussi: Belen Rodriguez, la piccola Luna Marì compie 5 anni. Gli auguri di mamma e papà Antonino Spinalbese e il gesto di Stefano De Martino; Belén Rodriguez assente al compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia in viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati; Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: Che bella la famiglia unita; Provincia Pesaro e Urbino, si elegge il presidente: Alessandri sfida Urbino. L'affluenza sfiora il 50%.

Luna Marì, figlia di #BelenRodriguez e Antonino Spinalbese, compie 5 anni e riceve gli auguri social dei genitori. Tra dediche e foto di famiglia spicca anche il like di Stefano De Martino al post del padre della bambina. x.com

Belen Rodriguez celebra i 5 anni di Luna Marì: una festa che riunisce tutta la famiglia allargataFesta speciale per i 5 anni di Luna Marì: Belen Rodriguez riunisce la famiglia allargata con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. rumors.it

Belen Rodriguez, la piccola Luna Marì compie 5 anni. Gli auguri di mamma e papà Antonino Spinalbese e il gesto di Stefano De MartinoLuna Marì compie 5 anni. La piccola di casa, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, nata il 12 luglio 2021, arriva ad un compleanno molto importante circondata ... corriereadriatico.it