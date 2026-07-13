L' ultima insidia per i big del pallone? Il deepfake

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuove tecnologie come i deepfake vengono utilizzate per creare video falsi di calciatori che promuovono pubblicità di casinò, app di giochi online e investimenti finanziari. Tra i casi segnalati ci sono immagini di atleti noti che appaiono mentre sponsorizzano servizi non autorizzati. Questi contenuti sono spesso condivisi sui social media e potrebbero ingannare gli utenti, anche se non sono reali. Le autorità stanno monitorando l’uso di queste tecniche per contrastare le frodi online.

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Stelle come Bellingham o Bruno Fernandes che pubblicizzano casinò, Ronaldo che crea un'app di giochi online, Caicedo che propone investimenti finanziari "sicuri": tutto vero? No. Ma sembra proprio così, è l'ultima frontiera dell'Intelligenza Artificiale usata in maniera fraudolenta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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