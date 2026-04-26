Durante un'intervista, Banfi ha ricordato come il personaggio dell’allenatore nel pallone sia stato ideato da Liedholm. Ha raccontato che l’ultima scena del film nacque in modo casuale, poiché aveva un prurito e decise di girare una scena improvvisata. Inoltre, ha menzionato alcune scene con attrici famose, parlando di un’alternanza tra il desiderio di provarci e la volontà di resistere, un dubbio che gli si presentava di tanto in tanto.

Dalla lunghissima gavetta alle commedie sexy all’italiana, all’Allenatore nel pallone, film cult: Lino Banfi si è raccontato al Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua autobiografia "90, Non mi fai paura!", in libreria da martedì 28. Banfi, che compirà 90 anni a luglio, rivela che l’idea del film “venne a Nils Liedholm, che all’epoca allenava la Roma, la mia squadra del cuore”. E che una delle scene più famose è nata da un’improvvisazione: “Sentii davvero un fastidio nelle parti intime, alle pelle per dirla tutta, perché nel sollevarmi mi avevano afferrato male. Così nacque la frase: mi avete preso per un coglione, mentre i tifosi mi rispondevano: ma no, sei un eroe”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banfi: "L'allenatore nel pallone lo inventò Liedholm. L'ultima scena nacque per caso: avevo prurito e..."

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