Vuoi giocare o no? Juventus che flop | il derby può essere l’ultima volta per il Big

Da thesocialpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il derby contro il Torino potrebbe essere l’ultima partita di Koopmeiners con la maglia della Juventus. La partita rappresenta un’ultima occasione per il centrocampista di giocare con la squadra, secondo quanto riferito. La decisione sulla sua presenza dipende da eventuali sviluppi futuri e dalla volontà del club. La partita potrebbe segnare la conclusione della sua esperienza con i bianconeri.

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Il derby contro il Torino potrebbe rappresentare l’ultima apparizione di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus. Un epilogo che fino a un anno fa sarebbe sembrato impensabile, considerando l’investimento enorme fatto dal club bianconero per strapparlo all’Atalanta. Oggi, invece, il centrocampista olandese viene considerato uno dei più grandi flop della storia recente della Vecchia Signora nel rapporto tra costi e rendimento. Contro il Torino, domenica sera, Koopmeiners dovrebbe comunque partire titolare soprattutto per necessità. Le condizioni non perfette di Thuram obbligano infatti Luciano Spalletti a puntare ancora sull’olandese, nonostante le difficoltà mostrate nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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