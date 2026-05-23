Vuoi giocare o no? Juventus che flop | il derby può essere l’ultima volta per il Big
Il derby contro il Torino potrebbe essere l’ultima partita di Koopmeiners con la maglia della Juventus. La partita rappresenta un’ultima occasione per il centrocampista di giocare con la squadra, secondo quanto riferito. La decisione sulla sua presenza dipende da eventuali sviluppi futuri e dalla volontà del club. La partita potrebbe segnare la conclusione della sua esperienza con i bianconeri.
Il derby contro il Torino potrebbe rappresentare l’ultima apparizione di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus. Un epilogo che fino a un anno fa sarebbe sembrato impensabile, considerando l’investimento enorme fatto dal club bianconero per strapparlo all’Atalanta. Oggi, invece, il centrocampista olandese viene considerato uno dei più grandi flop della storia recente della Vecchia Signora nel rapporto tra costi e rendimento. Contro il Torino, domenica sera, Koopmeiners dovrebbe comunque partire titolare soprattutto per necessità. Le condizioni non perfette di Thuram obbligano infatti Luciano Spalletti a puntare ancora sull’olandese, nonostante le difficoltà mostrate nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
CHIEDETE SCUSA AD ALLEGRI! JUVE, CHE FLOP! IL POSSESSO PALLA NON BASTA
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Milan, Vieri sulle parole di Leao: “Vita e morte lasciamole stare, ma il derby è una gara che vuoi giocare”
Gatti dimenticato da Spalletti: in campo solo per forza o per disperazione. Il derby può essere l’ultima con la JuveTognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto: situazione e retroscena Bremer al passo d’addio? Gleison vuole vincere...
SPOSTATI CA**O, VUOI GIOCARE O NO?? L'ultimo episodio di Bordocam ha evidenziato tutta l'insoddisfazione di Spalletti per la partita di Koopmeiners, poi sostituito all'intervallo #Koopmeiners #Spalletti #SpazioJ x.com
SPOSTATI CA**O, VUOI GIOCARE O NO?? L'ultimo episodio di Bordocam ha evidenziato tutta l'insoddisfazione di Spalletti per la partita di Koopmeiners, poi sostituito all'intervallo #Koopmeiners #Spalletti #SpazioJ facebook
Spalletti si sfoga con Koopmeiners in Juventus-Fiorentina: Vuoi giocare o no?!Sono tutte lì, in una manciata di punti. A 90 minuti dalla fine della Serie A la sfida più aperta è quella alla qualificazione alla prossima Champions League. Fuori due posti già occupati da Inter e N ... calciomercato.com
Vuoi Giocare con ******? - Post commento Play 2026 reddit
Vuoi giocare a tennis o no? : Leylah Fernández rimproverata dal padre a StrasburgoDopo due vittorie, Leylah Fernández si ferma ai quarti contro Victoria Mboko (6-4, 6-4). Ma a far discutere è l'intervento deciso del padre Jorge. Il percorso di Leylah Fernández al WTA 500 di Strasbu ... msn.com