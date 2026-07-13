L'agente di Lukaku ha dichiarato che l’attaccante non ha intenzione di trasferirsi al Besiktas e che non ha mai avuto contatti con i dirigenti del club turco. Questa affermazione smentisce le voci di un possibile trasferimento del giocatore, attualmente in forza al Napoli. La situazione riguardo al suo futuro rimane incerta, senza ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali.

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Il suo agente, Federico Pastorello, ha parlato ai microfoni di 365scores dove ha smentito i rumor su un possibile trasferimento al Besiktas dell’attaccante del Napoli. L’agente di Lukaku smentisce il trasferimento al Besiktas. Pastorello ha dichiarato: “ Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas riguardo a Romelu Lukaku. Tutte le voci su trattative o contatti con la dirigenza del Besiktas sono completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo. Lukaku non ha alcuna intenzione di trasferirsi al Besiktas, e tutto ciò che si dice al riguardo sono solo voci infondate “. Ricordiamo che il belga è reduce dai Mondiali, dove ha segnato tre reti ed è uscito ai quarti di finale contro la Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, l’agente: “Non ha intenzione di andare al Besiktas, non ho mai parlato con i dirigenti del club”

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