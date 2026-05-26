Calciomercato Napoli Lukaku | Con il club amore intatto Ho un anno di contratto e non chiederò di andare via

Romelu Lukaku ha dichiarato di essere ancora molto legato al club e di non voler lasciare, nonostante il contratto abbia un anno di durata. Ha aggiunto di sentirsi in miglior forma rispetto a prima dei Mondiali del 2022 e di non aver intenzione di chiedere una cessione. Il calciatore ha confermato la sua volontà di rimanere, sottolineando il suo impegno con il team.

“Mi sento sempre più in forma. Sono in una condizione migliore rispetto a prima dei Mondiali del 2022. Non ero così veloce da diversi anni. Sono un po' infastidito dal modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato molto. Non sono venuto qui in vacanza. Volevo tornare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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