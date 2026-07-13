Luiss Business School | 300 colloqui per il futuro dei talenti

Villa Blanc ha ospitato l'MBA Networking Day organizzato dalla Luiss Business School, durante il quale si sono svolti 300 colloqui di lavoro in un solo giorno.

Roma, 13 lug. (askanews) - Villa Blanc apre le porte all'MBA Networking Day della Luiss Business School: 300 colloqui in un solo giorno. L'evento mette in contatto i partecipanti al Master in Business Administration Full-Time con una selezione di aziende italiane e multinazionali operanti in settori chiave dell'economia, consolidando un percorso mirato a formare profili manageriali pronti per le sfide di ogni settore. "Gli studenti del full time MBA incontreranno un gruppo di aziende. Si svolgeranno circa 300 colloqui, individuali, formali, ma ci saranno anche diverse occasioni informali di chiacchierata tra recruiter, manager e studenti, creando quindi la preziosa occasione di incontro di persona, dal vivo e con con aziende di settori differenti", spiega Silvia Ticolpe, Head of Career Services Luiss Business School. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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