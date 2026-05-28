luiss business school inaugura una nuova sede a milano

La Luiss Business School ha aperto una nuova sede a Milano di 2.000 metri quadrati, con quindici aule dotate di tecnologie immersive e più di 500 posti. La struttura è progettata per formare leader capaci di affrontare i cambiamenti e le sfide future. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa settimana, con la presenza di rappresentanti dell’istituto e partner locali. La sede si trova nel centro della città, in un edificio recentemente ristrutturato.

La Luiss Business School apre a Milano la sua nuova sede: duemila metri quadri, quindici aule con tecnologie immersive e oltre cinquecento posti, un hub pensato per formare i leader in grado di governare i cambiamenti e le sfide del domani. All’inaugurazione, a cui erano presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco Giuseppe Sala, si è parlato dell’impatto dell’ intelligenza artificiale su competenze, produttività e ridefinizione dei modelli di leadership e governance e il ruolo della formazione nell’accompagnare la transizione tecnologica. Milano diventa così il nuovo polo del modello multi-hub della Scuola, insieme a Roma, Amsterdam e Dubai. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, Luiss Business School inaugura la sua nuova sede

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