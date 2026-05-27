Luiss Business School inaugura una nuova sede a Milano il presidente Abete | Un osservatorio privilegiato

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano, 27 maggio 2026 – Un altro traguardo per la  Luiss Business School: oggi è stata inaugurata  la  nuova sede di Milano. Il capoluogo lombardo rappresenta un polo strategico per il modello multi-hub della Scuola che, con le sedi di Roma, Amsterdam e Dubai, consolida la propria presenza dal Nord al Sud dell’Europa e sull’area del Golfo, uno dei principali ecosistemi economici e finanziari internazionali, consentendo ai propri studenti di vivere un’esperienza internazionale e approcciare una prospettiva globale. Ad accogliere gli ospiti il Presidente dell’Università Luiss, Giorgio Fossa insieme al Presidente della Luiss Business School, Luigi Abete e al Dean Raffaele Oriani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Luiss Business School inaugura una nuova sede a Milano, il presidente Abete: “Un osservatorio privilegiato”
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Milano, Luiss Business School inaugura la sua nuova sede

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