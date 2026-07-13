Luigia uccisa | Non è femminicidio Accertamenti su una ferita a un dito del marito killer

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 39enne tunisino è rimasto in carcere dopo aver ucciso la moglie con un coltello nella loro abitazione. La vittima aveva 33 anni e l'episodio è avvenuto nella serata del 9 luglio. Gli accertamenti sulla ferita a un dito del marito sono in corso. La procura ha escluso che si tratti di un femminicidio. La polizia ha sequestrato l'arma del delitto.

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Ancona, 14 luglio 2026 – Resta in carcere Sami Khemaies, il 39enne tunisino accusato di aver ucciso a coltellate la moglie, Luigia Fortunato, 33 anni, la sera del 9 luglio nella loro casa di via Bramante, a Loreto. Il gip di Ancona Carlo Cimini non ha convalidato il fermo — non ravvisando il pericolo di fuga, anche perché l’uomo si era costituito spontaneamente — ma ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo l’uomo gravemente indiziato di omicidio volontario aggravato e non di femminicidio che non è stato ravvisato. L’interrogatorio di convalida si è tenuto ieri mattina, con l’imputato collegato in video dal carcere di Montacuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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