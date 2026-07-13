Luigia Fortunato uccisa a Loreto procura | Non ci sono elementi per contestare il femminicidio è omicidio volontario

Notizia in breve

Un uomo è stato accusato di aver ucciso la moglie a Loreto con diverse coltellate. La procura ha dichiarato che si tratta di omicidio volontario, ma non di femminicidio. Il sospetto, che ha confessato il delitto, rimane in carcere. Non ci sono elementi per contestare l’accusa di femminicidio. La vittima è deceduta in seguito all’aggressione avvenuta nel suo domicilio.