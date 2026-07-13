Luigia Fortunato uccisa a Loreto procura | Non ci sono elementi per contestare il femminicidio è omicidio volontario
Un uomo è stato accusato di aver ucciso la moglie a Loreto con diverse coltellate. La procura ha dichiarato che si tratta di omicidio volontario, ma non di femminicidio. Il sospetto, che ha confessato il delitto, rimane in carcere. Non ci sono elementi per contestare l’accusa di femminicidio. La vittima è deceduta in seguito all’aggressione avvenuta nel suo domicilio.
Sami Khemaies, reo confesso, resta in carcere Nuovi risvolti in merito al caso di Luigia Fortunato, uccisa a coltellate a Loreto dal marito. La procura di Ancona ha riconosciuto il reato di omicidio volontario, ma non quello di femminicidio. Per il pm Rosario Lionello "ad oggi non ci sono gli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Caso Luigia Fortunato: perché la Procura non contesta il femminicidio
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Femminicidio di Luigia Fortunato a Loreto, uccisa a coltellate dall'ex compagno: il figlio era con la nonnaUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno di 35 anni a Loreto, in provincia di Ancona.
Omicidio di Luigia Fortunato a Loreto vicino Ancona, per i giudici non si tratta di femminicidio: è polemicaA Loreto, vicino Ancona, una giovane donna è stata uccisa con coltellate dall’ex compagno.
Temi più discussi: Ho ucciso la mia ex, 39enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto; Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato uccisa con decine di coltellate dal marito; Femminicidio a Loreto, uccisa una donna di 33 anni; Loreto, Luigia Fortunato uccisa in casa a coltellate dall’ex compagno.
Se un uomo uccide una donna si tratta sempre di femminicidio? Per la procura di Ancona no. O meglio, non è sempre scontata la contestazione del nuovo reato. Di certo non lo è stata nel caso di Luigia Fortunato, mamma di 33 anni uccisa giovedì a Loreto dal facebook
Piero Pelù per Giulia Cecchettin si vergognava di essere uomo e diceva che eravamo tutti da rifare Ha per caso detto qualcosa sull'omicidio di Luigia Fortunato uccisa con 22 coltellate dal suo ex compagno tunisino Sami Khemaies? x.com
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Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato uccisa con decine di coltellate dal maritoIl delitto al culmine di una lite. I due avevano un figlio, ma vivevano da separati in casa. L'uomo, ora in carcere, dopo il delitto avrebbe scritto un messaggio alla suocera: L'ho ammazzata. L'appe ... rainews.it