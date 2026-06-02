Una donna è stata uccisa con una coltellata in un appartamento nel quartiere Barco. La polizia sta conducendo accertamenti sui cellulari e dispositivi elettronici sequestrati subito dopo l’omicidio. Le testimonianze di vicini e conoscenti della coppia sono state raccolte per chiarire le circostanze. Non sono state rese note altre informazioni sul movente o sull’identità della vittima e dell’autore del gesto. I rilievi continuano per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Da una parte le testimonianze dei vicini e di chi conosceva la coppia. Dall’altra l’analisi di cellulari e dispositivi elettronici, posti sotto sequestro nell’immediatezza dei fatti. Sono alcune delle direzioni lungo le quali si sta muovendo l’attività degli inquirenti nel fare luce sul delitto del Barco. Il fatto di sangue è stato scoperto nella notte tra venerdì e sabato. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al 118 partita da un appartamento al primo piano della palazzina popolare al civico 25 di via Gatti Casazza. A chiedere l’intervento dei soccorsi è stato Vladimiro Lombardi, 52 anni, oggi in stato di fermo perché indiziato del femminicidio della moglie, la cinquantanne Samanta Zironi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio al Barco. Uccisa con una coltellata, accertamenti sui cellulari

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