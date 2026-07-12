Omicidio di Luigia Fortunato a Loreto vicino Ancona per i giudici non si tratta di femminicidio | è polemica

Da virgilio.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Loreto, vicino Ancona, una giovane donna è stata uccisa con coltellate dall’ex compagno. I giudici hanno stabilito che non si tratta di femminicidio, ma di un omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma. Il 39enne accusato è stato formalmente incriminato per aver ucciso la donna. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni pubbliche sulla definizione del reato.

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La morte di Luigia Fortunato, la giovane mamma uccisa a coltellate dall’ex compagno a Loreto, vicino Ancona, non è un femminicidio. Per questo motivo al 39enne Sami Khemaies viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma. Secondo le prime valutazioni degli inquirenti, nella tragica fine della 33enne mancherebbero i caratteri tipici del femminicidio. La decisione ha scatenato le polemiche dei centri anti-violenza. L’omicidio di Luigia Fortunato “Ad oggi non ci sono gli elementi, se dovessero emergerne di nuovi integreremo l’accusa. Dobbiamo ascoltare parenti, amici e le persone più vicine alla vittima”, ha spiegato il pubblico ministero Rosario Lionello, secondo quanto riporta Open. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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