A Loreto, vicino Ancona, una giovane donna è stata uccisa con coltellate dall’ex compagno. I giudici hanno stabilito che non si tratta di femminicidio, ma di un omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma. Il 39enne accusato è stato formalmente incriminato per aver ucciso la donna. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni pubbliche sulla definizione del reato.

La morte di Luigia Fortunato, la giovane mamma uccisa a coltellate dall’ex compagno a Loreto, vicino Ancona, non è un femminicidio. Per questo motivo al 39enne Sami Khemaies viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma. Secondo le prime valutazioni degli inquirenti, nella tragica fine della 33enne mancherebbero i caratteri tipici del femminicidio. La decisione ha scatenato le polemiche dei centri anti-violenza. L’omicidio di Luigia Fortunato “Ad oggi non ci sono gli elementi, se dovessero emergerne di nuovi integreremo l’accusa. Dobbiamo ascoltare parenti, amici e le persone più vicine alla vittima”, ha spiegato il pubblico ministero Rosario Lionello, secondo quanto riporta Open. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio di Luigia Fortunato a Loreto vicino Ancona, per i giudici non si tratta di femminicidio: è polemica

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Femminicidio di Luigia Fortunato a Loreto, uccisa a coltellate dall'ex compagno: il figlio era con la nonnaUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno di 35 anni a Loreto, in provincia di Ancona.

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