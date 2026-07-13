L’Unione Europea ha deciso di sospendere un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, destinato a progetti nel settore cinematografico. La decisione è stata motivata da alcune contestazioni, ma le spiegazioni fornite non sono state ritenute sufficienti. La questione ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti dell’istituzione culturale, che hanno chiesto all’UE di interrompere le pressioni e i ricatti economici.

Non sono bastate le spiegazioni all’Ue che ha deciso di punire la Biennale di Venezia stoppando il finanziamento previsto di 2 milioni di euro per progetti legati al mondo del cinema. «Colpa» del presidente della mostra d’arte moderna, l’intellettuale e scrittore di destra Pietrangelo Buttafuoco, che lo scorso marzo aveva deciso di riaprire il padiglione russo chiuso dal 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lucia Borgonzoni: «L’Ue smetta di ricattare la Biennale»

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