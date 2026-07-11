Biennale Ue | stop al finanziamento di 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russo
La Commissione europea ha raccomandato di sospendere un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, dopo che il padiglione russo è stato riaperto. La decisione è stata presa in seguito all'evento e alle polemiche che ne sono scaturite. La revoca del sostegno finanziario è stata comunicata ufficialmente. La riapertura del padiglione russo ha generato reazioni e discussioni pubbliche.
La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da due milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito al caso legato alla riapertura del padiglione russo. Lo dichiara via social la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen. La vicepresidente scrive che l'esecutivo Ue ha fornito tali raccomandazioni all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (Eacea), organismo tecnico della Commissione che gestisce concretamente i finanziamenti Ue in tali settori. "Ciò fa seguito a un'attenta valutazione delle risposte fornite dalla Biennale per giustificare la riapertura del... 🔗 Leggi su Repubblica.it
LUE SOTTRAE 2 MILIONI ALLA BIENNALE PER LA PRESENZA DELLA RUSSIA -
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