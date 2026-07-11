Biennale Ue | stop al finanziamento di 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russo

Notizia in breve

La Commissione europea ha raccomandato di sospendere un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, dopo che il padiglione russo è stato riaperto. La decisione è stata presa in seguito all'evento e alle polemiche che ne sono scaturite. La revoca del sostegno finanziario è stata comunicata ufficialmente. La riapertura del padiglione russo ha generato reazioni e discussioni pubbliche.