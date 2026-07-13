Luchsinger rinnova il sito per rendere più accessibili le innovazioni della misura industriale

In un settore in cui la precisione non è un dettaglio, anche il modo in cui le soluzioni vengono presentate fa la differenza. Per chi lavora nella ricerca, nell’industria o nel controllo qualità, orientarsi tra sensori, strumenti di misura e tecnologie applicative significa trovare rapidamente risposte affidabili a esigenze spesso molto specifiche. È da questa consapevolezza che nasce il recente aggiornamento del sito Luchsinger, azienda di Curno fondata nel 1963 dall’ingegner Franco Luchsinger e specializzata nella distribuzione di sensori e strumentazione elettronica di misura per ricerca e industria. Il nuovo intervento digitale ha... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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