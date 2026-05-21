Progetto senza barriere | 600mila euro per rendere accessibili le spiagge calabresi
È stato pubblicato un avviso regionale che prevede un finanziamento di 600mila euro destinato a migliorare l’accessibilità delle spiagge pubbliche lungo la costa calabrese. L’iniziativa mette a disposizione contributi fino a 80mila euro per ciascun Comune costiero che intende realizzare interventi per eliminare le barriere architettoniche e facilitare l’accesso alle aree balneari. La finalità è rendere più fruibili le spiagge pubbliche a tutte le categorie di persone, indipendentemente dalle loro esigenze fisiche.
Pubblicato l’Avviso regionale che finanzia interventi per l’accessibilità delle aree balneari pubbliche, con contributi fino a 80mila euro per i Comuni costieri.. Il Progetto senza barriere rappresenta uno dei passaggi più significativi della nuova programmazione FSC 2021–2027 dedicata all’inclusione. Con una dotazione complessiva di 600mila euro, la Regione Calabria punta a trasformare le spiagge pubbliche in luoghi realmente fruibili da tutti, superando ostacoli fisici e culturali che ancora oggi limitano l’accesso al mare per molte persone con disabilità. L’Avviso pubblico, appena pubblicato, si inserisce nel quadro delle politiche regionali orientate alla valorizzazione degli spazi comuni e alla promozione di una mobilità più equa, soprattutto nei territori costieri dove la balneazione rappresenta un elemento identitario e sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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