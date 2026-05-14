Presentati i primi bandi di ' Mare democratico' | 10 milioni per rendere le spiagge libere più accessibili
Questo pomeriggio è stato annunciato dalla Regione Puglia l’apertura dei primi due bandi del progetto “Mare democratico”. I finanziamenti disponibili ammontano complessivamente a 10 milioni di euro, destinati a interventi che migliorino l’accessibilità delle spiagge libere. La presentazione è avvenuta alla presenza del presidente della Regione e degli assessori competenti, che hanno illustrato le modalità di partecipazione e gli obiettivi del programma. Le risorse sono destinate a interventi diretti a facilitare l’accesso ai tratti di spiaggia pubblica.
Presentati, questo pomeriggio, dal presidente della Regione Puglia, insieme agli assessori al Turismo, all’Urbanistica e Coste e ai Lavori Pubblici, i primi due avvisi del programma promosso dalla Regione Puglia “Mare democratico”. Un insieme di provvedimenti che hanno come obiettivo la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Le domande potranno essere presentate esclusivamente in lingua inglese sul sito synergy.bandi.cineca.it, a partire dalle ore 15.00 del 4 maggio ed entro le ore 15.00 del 6 luglio. x.com
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