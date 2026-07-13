Luca Brancaccio confermato direttore generale dell’AMC

L’assemblea di “AMC – Azienda per la mobilità della città di Catanzaro” ha riconfermato Luca Brancaccio come direttore generale. L’ingegnere, che ricopriva già questa posizione dal dicembre 2023, continuerà a guidare l’azienda. La decisione è stata presa all’unanimità.

L’assemblea di “AMC – Azienda per la mobilità della città di Catanzaro S.p.A.” ha confermato l’ingegnere Luca Brancaccio nell’incarico di direttore generale, ruolo che il tecnico ricopriva già dal dicembre del 2023. L’azienda potrà dunque continuare ad avvalersi di una figura dalla lunga e consolidata esperienza, che Brancaccio ha maturato in vari ambiti legati a. 🔗 Leggi su 2anews.it

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