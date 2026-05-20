Dilettanti | Roberto Bonacini figlio di Alcide nuovo direttore generale della Bagnolese che ha ingaggiato mister Reggiani e confermato Zogu Paselli ds a Viano Vinceti in panca a Masone

In ambito dilettantistico, si registrano cambiamenti nelle squadre di calcio di diverse località. La Bagnolese ha annunciato l’ingaggio di un nuovo direttore generale, che è il figlio di un ex dirigente di rilievo, e ha confermato l’allenatore già in carica. A Viano, il nuovo direttore sportivo sarà un professionista proveniente da un’altra società. A Masone, è stato confermato l’allenatore, mentre in una squadra di Eccellenza è stato scelto un nuovo responsabile per il settore sportivo.

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Partiamo da una scrivania: in Eccellenza, la Vianese ha scelto il nuovo direttore sportivo, che sarà Simone Paselli. Tra le altre, è un ex Zola Calcio (Serie D). Poi gli allenatori: in Promozione, il Masone ha scelto Paolo Vinceti, reduce dall’esperienza alla Bagnolese. Proprio a Bagnolo, tra l’altro, è stato scelto il nuovo tecnico: si tratta di Mauro Reggiani, per lui è un ritorno. A Bagnolo è stato nominato direttore generale Roberto Bonacini, figlio del presidente Alcide. I rossoblù hanno intanto confermato il forte attaccante Zogu. Andrea Unni è il nuovo allenatore della Povigliese (Prima categoria). Sarà affiancato dal vice Gianluca Orru. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dilettanti: Roberto Bonacini, figlio di Alcide, nuovo direttore generale della Bagnolese che ha ingaggiato mister Reggiani e confermato Zogu. Paselli ds a Viano, Vinceti in panca a Masone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Roberto Di Molfetta è il nuovo direttore generale del Comieco Il ds Greco confermato a Correggio. Marchesini mister a MontecchioProseguono i completamenti di staff tecnici e dirigenziali tra i dilettanti del calcio nostrano, mentre per i giocatori ancora non siamo nella fase...