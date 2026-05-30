AMC Spa e il futuro della mobilità integrata | intervista al DG Luca Brancaccio
Il bilancio di AMC Spa è stato approvato il 29 maggio 2026. L’azienda si concentra sullo sviluppo di una mobilità integrata, con il direttore generale Luca Brancaccio che ha rilasciato un’intervista. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati finanziari o sui piani futuri. La comunicazione riguarda esclusivamente l’approvazione del bilancio e le strategie di AMC nel settore della mobilità.
Il bilancio di AMC è stato approvato il 29 maggio 2026. Che significato ha questo risultato per la società? L’approvazione del bilancio chiude formalmente un ciclo che ha profondamente ridisegnato l’identità industriale di AMC. I risultati operativi confermano la validità del percorso intrapreso: crescita costante dei passeggeri trasportati, piena regolarità del servizio, attrezzaggio tecnologico di bordo, rinnovo completo della flotta con un’età media di 2 anni e una composizione modale orientata alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su 2anews.it
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