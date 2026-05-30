AMC Spa e il futuro della mobilità integrata | intervista al DG Luca Brancaccio

Notizia in breve

Il bilancio di AMC Spa è stato approvato il 29 maggio 2026. L’azienda si concentra sullo sviluppo di una mobilità integrata, con il direttore generale Luca Brancaccio che ha rilasciato un’intervista. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati finanziari o sui piani futuri. La comunicazione riguarda esclusivamente l’approvazione del bilancio e le strategie di AMC nel settore della mobilità.