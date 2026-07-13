Loreto resta in carcere l’ex che ha ucciso Luigia Fortunato

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sami Khemaies, 38 anni tunisino, rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna, Luigia Fortunato, 33 anni, con coltellate durante una lite nella loro abitazione a Loreto. L’omicidio è avvenuto nella notte del 9 luglio.

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Resta in carcere Sami Khemaies, il 38enne tunisino che nella notte del 9 luglio scorso ha ucciso a coltellate l’ex compagna, Luigia Fortunato, di 33 anni, durante una violenta lite scoppiata nel loro appartamento di via Bramante, a Loreto (Ancona). Lo ha deciso il gip di Ancona Carlo Cimini, che non ha convalidato il fermo, per assenza di pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato. L’uomo non è accusato invece di femminicidio in quanto, per l’accusa, al momento, non esisterebbero i presupposti per imputargli tale reato. Domani, ad Ancona, verrà eseguita l’autopsia sul corpo della donna alla quale sarebbero state inflitte diverse coltellate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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