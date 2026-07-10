Un uomo di 35 anni ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna, una donna di 33 anni, durante una lite in un appartamento di Loreto, in provincia di Ancona. La donna è stata colpita con un coltello e ha perso la vita. La confessione è stata fatta ai passanti presenti sul posto. L’uomo è stato arrestato poco dopo.

Ancora un femminicidio. Si chiamava Luigia Fortunato, aveva 33 anni ed è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno, un 35enne di origine tunisina, durante una lite scoppiata all’interno di un appartamento di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Tutto è avvenuto nella serata di giovedì 9 luglio. La donna è stata colpita più volte con un coltello e, all’arrivo dei soccorritori del 118, non c’era ormai più nulla da fare. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il 35enne uscire dall’abitazione, sporco di sangue e in evidente stato di agitazione, mentre barcollava lungo la strada. Ai passanti che lo incrociavano avrebbe ripetuto: “Ho ucciso la mia ex”, una confessione che ha spinto i testimoni a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho ucciso la mia ex”, 35enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FEMMINICIDIO A BERGAMO: CHI ERA VALENTINA SARTO UCCISA A COLTELLATE DAL MARITO

Notizie e thread social correlati

Femminicidio di Luigia Fortunato a Loreto, uccisa a coltellate dall'ex compagno: il figlio era con la nonnaUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno di 35 anni a Loreto, in provincia di Ancona.

Leggi anche: Luigia Fortunato uccisa a Loreto vicino Ancona, coltellate in casa dall'ex compagno: fermato dai carabinieri

Temi più discussi: Luigia massacrata a coltellate, il padre di suo figlio trovato in strada coperto di sangue: Ho ucciso la mia ex; Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: L'ho ammazzata; Loreto, il silenzio spezzato in via Bramante: chi era Luigia Fortunato e cosa racconta questo delitto; Luigia Fortunato uccisa a Loreto vicino Ancona coltellate in casa dall' ex compagno | fermato dai carabinieri.

Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: L'ho uccisaLORETO (Ancona) - La lite, scaturita dall’ennesimo pressing per tentare di riaverla a sé e, soprattutto, dalla pretesa di riprendersi il figlio, conteso dopo la fine della love ... ilmessaggero.it

Femminicidio di Luigia Fortunato a Loreto, uccisa a coltellate dall'ex compagno: il figlio era con la nonnaL'uomo è stato arrestato in strada, mentre barcollava ammettendo di avere assassinato l'ex. La donna uccisa a Loreto, vicino Macerata, lascia un figlio ... virgilio.it