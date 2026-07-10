Ho ucciso la mia ex 35enne confessa il femminicidio ai passanti Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto
Un uomo di 35 anni ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna, una donna di 33 anni, durante una lite in un appartamento di Loreto, in provincia di Ancona. La donna è stata colpita con un coltello e ha perso la vita. La confessione è stata fatta ai passanti presenti sul posto. L’uomo è stato arrestato poco dopo.
Ancora un femminicidio. Si chiamava Luigia Fortunato, aveva 33 anni ed è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno, un 35enne di origine tunisina, durante una lite scoppiata all’interno di un appartamento di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Tutto è avvenuto nella serata di giovedì 9 luglio. La donna è stata colpita più volte con un coltello e, all’arrivo dei soccorritori del 118, non c’era ormai più nulla da fare. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il 35enne uscire dall’abitazione, sporco di sangue e in evidente stato di agitazione, mentre barcollava lungo la strada. Ai passanti che lo incrociavano avrebbe ripetuto: “Ho ucciso la mia ex”, una confessione che ha spinto i testimoni a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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