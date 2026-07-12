Luigia Fortunato uccisa dall'ex a Loreto il killer | Ha minacciato di farmi uccidere se non avessi lasciato casa

Un uomo ha confessato di aver ucciso l'ex moglie in un episodio avvenuto a Loreto. Secondo la sua versione, la donna lo avrebbe minacciato di ucciderlo se non avesse lasciato l'abitazione in cui convivevano, anche se separati. La vittima è stata trovata morta, mentre il sospettato ha raccontato di aver agito in risposta alle minacce ricevute. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Sami Khemaies avrebbe detto ai carabinieri di aver ucciso l'ex moglie, Luigia Fortunato, dopo che quest'ultima lo aveva minacciato per fargli lasciare la casa dove, fino a quel momento, avevano convissuto da separati per il bene del figlio. Il 14 l'autopsia su Luigia. L'arcivescovo: "C'è bisogno di educare e farsi educare al vero amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso

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Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato di 33 anni uccisa dall’ex trentacinquenne. Ah, il trentacinquenne è di origine Tunisina, ma è ovviamente irrilevante, non c’è bisogno di riportarlo. Se era italiano nome cognome codice fiscale data di nascita e gr x.com

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