Luigia Fortunato uccisa dall'ex a Loreto il killer | Ha minacciato di farmi uccidere se non avessi lasciato casa

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha confessato di aver ucciso l'ex moglie in un episodio avvenuto a Loreto. Secondo la sua versione, la donna lo avrebbe minacciato di ucciderlo se non avesse lasciato l'abitazione in cui convivevano, anche se separati. La vittima è stata trovata morta, mentre il sospettato ha raccontato di aver agito in risposta alle minacce ricevute. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

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Sami Khemaies avrebbe detto ai carabinieri di aver ucciso l'ex moglie, Luigia Fortunato, dopo che quest'ultima lo aveva minacciato per fargli lasciare la casa dove, fino a quel momento, avevano convissuto da separati per il bene del figlio. Il 14 l'autopsia su Luigia. L'arcivescovo: "C'è bisogno di educare e farsi educare al vero amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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