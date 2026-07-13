Lorenzo Guerini ha criticato le dichiarazioni di Conte, affermando che la pace si ottiene collaborando con l’Ucraina. Ha aggiunto che con gli elettori bisogna essere chiari, senza alimentare tensioni. Guerini ha respinto l’idea che si stia creando una minaccia russa per giustificare il riarmo, sottolineando la necessità di azioni pratiche e di trasparenza. Nessun riferimento è stato fatto a nomi o enti specifici.

Lorenzo Guerini, anche lei ritiene come Conte che si stia costruendo una minaccia russa per giustificare la corsa al riarmo?«Se volessi fare polemica sarebbe molto facile rispondere citando ad esempio la dichiarazione finale del summit Nato di Londra nel dicembre del 2019 firmata anche da Conte, allora premier italiano, in cui si diceva che "le azioni aggressive della Russia costituiscono una minaccia alla sicurezza euro-atlantica". O la parte dedicata all’esigenza di incremento delle spese per la difesa. Ma preferisco stare ai fatti: l’invasione russa all’Ucraina, le condotte di guerra ibrida, l’attività di disinformazione operata dal Cremlino, sono una minaccia alla stabilità delle nostre società e delle democrazie liberali europee. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Lorenzo Guerini: «Sbagliate le parole di Conte. La pace si fa stando con l’Ucraina. Con gli elettori serve chiarezza»

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