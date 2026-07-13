Lorenzo Guerini ha commentato le dichiarazioni di Conte, affermando che le parole dell’ex premier sono sbagliate. Guerini ha sottolineato che la pace si raggiunge collaborando con l’Ucraina e ha chiesto maggiore chiarezza nei messaggi rivolti agli elettori. Ha anche risposto a una domanda sulla percezione di una minaccia russa, senza entrare nel merito di eventuali strategie di riarmo o valutazioni politiche.

Lorenzo Guerini, anche lei ritiene come Conte che si stia costruendo una minaccia russa per giustificare la corsa al riarmo?«Se volessi fare polemica sarebbe molto facile rispondere citando ad esempio la dichiarazione finale del summit Nato di Londra nel dicembre del 2019 firmata anche da Conte, allora premier italiano, in cui si diceva che «le azioni aggressive della Russia costituiscono una minaccia alla sicurezza euro-atlantica. O la parte dedicata all’esigenza di incremento delle spese per la difesa. Ma preferisco stare ai fatti: l’invasione russa all’Ucraina, le condotte di guerra ibrida, l’attività di disinformazione operata dal Cremlino, sono una minaccia alla stabilità delle nostre società e delle democrazie liberali europee. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Guerini: «Sbagliate le parole di Conte. La pace si fa stando con l’Ucraina Con gli elettori serve chiarezza»

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