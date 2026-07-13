Nel 2023 si è disputata l’85ª edizione del Giro delle Due Province, una corsa nata nel 1911. La gara è stata caratterizzata da un'andatura molto rapida, con una media finale superiore a 46 kmh. La competizione includeva quattro passaggi sulla salita del Termine di Buti e prevedeva arrivi in parata. Lorello e Bozzola sono stati i protagonisti del tandem vincente, dominando la corsa.

Il Giro delle Due Province nato nel 1911 anno di fondazione della locale società organizzatrice A.C. Marcianese (quella di quest’anno era l’85ª edizione), continua ad essere una gara velocissima (oltre 46 la media finale) nonostante i quattro passaggi dalla salita del Termine di Buti, oltre a proporre arrivi in parata. Nel 2025 furono Iacomoni e Dati i due protagonisti, questa volta sul traguardo dopo una fuga di 18 Km iniziata all’ultimo passaggio in salita, i protagonisti che hanno tagliato il traguardo accoppiati sono stati il fiorentino Riccardo Lorello, al suo terzo successo stagionale, e Mirko Bozzola. Nell’ultimo chilometro della gara... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lorello e Bozzola, tandem vincente. Dominio assoluto nel ’Due Province’

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