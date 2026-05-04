Durante la partita a Montalto, Bozzola ha ottenuto una vittoria grazie a un attacco decisivo contro il Monticello. Dopo aver subito un attacco sul Monticello, Bozzola è riuscito a distanziarsi e a mantenere il vantaggio. La direzione tecnica della squadra padovana durante l'incontro è stata affidata a un allenatore che ha coordinato le strategie sul campo. I dettagli sulla dinamica dell'attacco e le decisioni tecniche sono stati fondamentali per il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Bozzola a distanziarsi dopo l'attacco sul Monticello?. Chi ha guidato lo staff tecnico della squadra Padovani durante la gara?. Quali avversari internazionali sono riusciti a rientrare dopo la discesa impegnativa?. Perché la vittoria di Bozzola conferma il suo valore dopo Roma?.? In Breve Tessiore secondo e Wood terzo dopo la salita del Monticello a Pergine Laterina.. Agostinacchio quarto nella gara di 176km disputata il 3 maggio.. Bozzola vince il secondo trofeo stagionale dopo il GP della Liberazione a Roma.. Alessandro Petacchi fa parte dello staff tecnico della squadra Padovani Polo Cherry Bank.. Mirko Bozzola ha conquistato la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli a Montalto il 3 maggio, distanziando i rivali dopo un attacco decisivo sul Monticello nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bozzola domina a Montalto: attacco vincente sul Monticello

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