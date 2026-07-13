Un atleta lombardo ha raggiunto un tempo di 8.25 nei 60 metri ostacoli, ottenendo così il pass per le competizioni europee. Un’altra promessa dell’atletica ha corso i 100 metri in 10.09 secondi in California, dimostrando un progresso significativo. La scena nazionale registra anche il ritorno di un altro atleta lombardo, che ha corso i 100 metri in modo rapido. La crescita di talenti e i ritorni di atleti già noti indicano un momento positivo per l’atletica italiana.

Talenti che fioriscono, altri che si perdono e poi tornano. L’atletica azzurra sta vivendo un momento senza precedenti, da cui gli atleti lombardi non sono esclusi. Ventinove centimetri è quanto è riuscito a migliorare Francesco Inzoli (nella foto GranaFIDAL) nel lungo. Ai Campionati italiani U23 di Molfetta, il milanese delle Fiamme Gialle salta a 8.25, quarto azzurro nella storia della specialità dietro al primatista Andrew Howe (8.47), Giovanni Evangelisti e Mattia Furlani (entrambi a 8.43), al pari di Simone Bianchi. Un balzo che gli vale anche un pass diretto per l’Europeo di Birmingham. L’azzurro fa poi 8.30 ma ventoso. Dagli USA, invece, si rivede Chituru Ali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardi sugli scudi. Francesco Inzoli vola a 8.25, ha il pass europeo. Ali torna fulmine sui 100: 10.09 in California

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Atletica, Ali si rilancia: 10"09 sui 100 in California

L’Italia si qualifica ai Mondiali 2027 con tre staffette: Dosso sugli scudi, guizzi delle 4×400. Fatica la 4×100 di AliIn Botswana si sono svolte le prime gare delle World Relays, evento che vedeva in gara diverse staffette italiane.

Atletica, Francesco Inzoli magico 8.25 ai Campionati Italiani U23. Sigilli di Cambiolo e Longobardi sui 200La copertina dell'ultima giornata dei Campionati Italiani U23 di atletica è tutta per Francesco Inzoli, autore di un rimarchevole volo da 8.25 metri con ... oasport.it

Europei, Furlani tentenna e l’Italia si affida Inzoli: sorpresa Soudassi. Non solo Jacobs, anche Chituru Ali è rinatoEuropei, Furlani tentenna e l’Italia si affida Inzoli: sorpresa Soudassi. Non solo Jacobs, anche Chituru Ali è rinato ... sport.virgilio.it