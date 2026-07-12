Chituru Ali si rilancia nella notte americana. Nelle Grand Sprint Series di Norwalk, in California, il vice campione europeo sigla il miglior tempo personale degli ultimi due anni: 10.09 in finale nei 100 metri, agevolato da tutto il vento consentito (+2.0), crono che mancava dalla finale degli Europei di Roma del giugno 2024 nella quale ha conquistato la medaglia d'argento. Per Ali (Fiamme Gialle) si tratta del quarto crono in carriera con vento regolare e di una prestazione che soddisfa lo standard di iscrizione per gli Europei di Birmingham fissato a 10.15. C'è il secondo posto alle spalle del giamaicano Travis Williams (9.96). In batteria l'azzurro che si allena negli States aveva corso in 10. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Atletica, Ali si rilancia: 10"09 sui 100 in California

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